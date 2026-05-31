13:56 31.05.2026
Песков оценил реакцию в Польше на героизацию нацистов на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков отметил, что в Польше обратили внимание на героизацию нацистов на Украине и хранят память о тысячах убитых поляков.
  • Ранее лидер коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши из-за решения назвать подразделение ВСУ именем "героев" УПА*.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил значимость того, что в Польше обратили внимание на героизацию нацистов на Украине и хранят память о тысячах убитых поляков.
"Здорово, что заметили, что заняли такую позицию. Ведь эти героизируемые нацисты убивали поляков. Они убивали евреев, десятки тысяч, если не сотни тысяч. Кровавые совершенно мясники. Слава богу, что хоть кто-то в этом плане хранит память в Польше", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину в ответ на осуждение Владимира Зеленского в Варшаве из-за героизации нацистов.
Лидер коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек ранее предложил лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, ордена Белого Орла, из-за решения назвать элитное подразделение ВСУ именем "героев" УПА*.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
