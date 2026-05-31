Министр обороны Японии пошутил о напряженности с Нидерландами из-за футбола

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми пошутил о личной "напряженности" с коллегой из Нидерландов из-за предстоящего матча сборных двух стран на чемпионате мира по футболу.

Поводом стала реплика министра обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре . Говоря о взаимодействии с Японией , она напомнила, что первый матч Нидерландов на предстоящем чемпионате мира пройдет против японской сборной.

"Я надеюсь, что мы сможем сохранить нашу дружбу после победы Нидерландов", — сказала Йешилгез-Зегериус.

Коидзуми в ответ отметил, что форум посвящен управлению региональной напряженностью.

"Но, думаю, сейчас между министром Дилан и мной появилась напряженность. Но я уверен, что мы сможем с ней справиться", — пошутил Коидзуми.

Он добавил, что через две недели Йешилгез-Зегериус приедет в Японию как раз в день матча сборных Японии и Нидерландов.

"Но я не собираюсь отменять встречу. Дверь для диалога всегда открыта", — сказал японский министр.

Позднее, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Канадой , Коидзуми сообщил, что ожидает визита канадского министра обороны в Японию в июне.