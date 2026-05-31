Министр обороны Японии пошутил о напряженности с Нидерландами из-за футбола - РИА Новости, 31.05.2026
06:10 31.05.2026
Министр обороны Японии пошутил о напряженности с Нидерландами из-за футбола

Футболист. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми пошутил о «напряженности» с коллегой из Нидерландов из-за предстоящего матча сборных двух стран на чемпионате мира по футболу.
  • Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре сказала, что надеется сохранить дружбу с Японией после победы Нидерландов в матче.
  • Коидзуми отметил, что через две недели Йешилгез-Зегериус приедет в Японию в день матча сборных Японии и Нидерландов, но он не собирается отменять встречу.
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми пошутил о личной "напряженности" с коллегой из Нидерландов из-за предстоящего матча сборных двух стран на чемпионате мира по футболу.
Поводом стала реплика министра обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Говоря о взаимодействии с Японией, она напомнила, что первый матч Нидерландов на предстоящем чемпионате мира пройдет против японской сборной.
"Я надеюсь, что мы сможем сохранить нашу дружбу после победы Нидерландов", — сказала Йешилгез-Зегериус.
Коидзуми в ответ отметил, что форум посвящен управлению региональной напряженностью.
"Но, думаю, сейчас между министром Дилан и мной появилась напряженность. Но я уверен, что мы сможем с ней справиться", — пошутил Коидзуми.
Он добавил, что через две недели Йешилгез-Зегериус приедет в Японию как раз в день матча сборных Японии и Нидерландов.
"Но я не собираюсь отменять встречу. Дверь для диалога всегда открыта", — сказал японский министр.
Позднее, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Канадой, Коидзуми сообщил, что ожидает визита канадского министра обороны в Японию в июне.
"Надеюсь, это будет не тот день, когда я буду встречаться с Дилан", - добавил он.
