В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать укуса клеща
01:48 31.05.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать укуса клеща

CC BY 2.0 / Lennart Tange / Черноногий клещ Ixodes scapularis
Черноногий клещ Ixodes scapularis. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Закрытая одежда и специальные спреи помогут минимизировать риски укуса клеща.
  • После каждой прогулки на природе необходимо тщательно осматривать себя, детей и домашних животных.
  • При обнаружении клеща его следует постараться удалить самостоятельно с помощью пинцета или специального приспособления либо обратиться в медицинское учреждение.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Закрытая одежда, специальные спреи, а также тщательный осмотр себя и животных после прогулок помогут избежать укуса клеща, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Чтобы минимизировать риски, я рекомендую придерживаться следующих правил профилактики: при выходе на природу, будь то лес или парк, надевайте светлую одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, а брюки заправляйте в носки. Применяйте специальные спреи и аэрозоли, отпугивающие клещей", - сказал он.
Эксперт Роспотребнадзора также посоветовал после каждой прогулки на природе тщательно осматривать себя, детей и домашних животных.
"Если все же обнаружили клеща, старайтесь удалить его самостоятельно с помощью пинцета или специального приспособления, либо обратитесь в медицинское учреждение", - заключил Лебедев. ​
ОбществоМихаил ЛебедевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
