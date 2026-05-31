В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать укуса клеща

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Закрытая одежда, специальные спреи, а также тщательный осмотр себя и животных после прогулок помогут избежать укуса клеща, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Чтобы минимизировать риски, я рекомендую придерживаться следующих правил профилактики: при выходе на природу, будь то лес или парк, надевайте светлую одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, а брюки заправляйте в носки. Применяйте специальные спреи и аэрозоли, отпугивающие клещей", - сказал он.