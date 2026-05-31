В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать укуса клеща

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Закрытая одежда и специальные спреи помогут минимизировать риски укуса клеща.
- После каждой прогулки на природе необходимо тщательно осматривать себя, детей и домашних животных.
- При обнаружении клеща его следует постараться удалить самостоятельно с помощью пинцета или специального приспособления либо обратиться в медицинское учреждение.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Закрытая одежда, специальные спреи, а также тщательный осмотр себя и животных после прогулок помогут избежать укуса клеща, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Чтобы минимизировать риски, я рекомендую придерживаться следующих правил профилактики: при выходе на природу, будь то лес или парк, надевайте светлую одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, а брюки заправляйте в носки. Применяйте специальные спреи и аэрозоли, отпугивающие клещей", - сказал он.
Эксперт Роспотребнадзора также посоветовал после каждой прогулки на природе тщательно осматривать себя, детей и домашних животных.
"Если все же обнаружили клеща, старайтесь удалить его самостоятельно с помощью пинцета или специального приспособления, либо обратитесь в медицинское учреждение", - заключил Лебедев.
Эксперт рассказал, как защититься от клещей
24 марта, 19:18