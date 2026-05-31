В Ростовской области ликвидируют пожар на хранилище после атаки БПЛА

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ликвидация возгорания на хранилище топлива продолжается в Матвеево-Курганском районе после атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что топливное хранилище частного предприятия загорелось в результате падения обломков БПЛА в Матвеево-Курганском районе.
"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 50 БПЛА... По информации на текущий момент в Матвеево-Курганском районе продолжается ликвидация возгорания. Пострадавших нет", - написал Слюсарь в Telegram-канале.