Канада в глухом нокауте! "Кленовые" опозорились и остались без медалей - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
20:55 31.05.2026
Канада в глухом нокауте! "Кленовые" опозорились и остались без медалей

Сборная Канады проиграла Норвегии и осталась без медалей на чемпионате мира

© REUTERS / David W Cerny — Хоккеисты сборной Канады
Андрей Сенченко
Сборная Канады проиграла Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. "Кленовые" третий раз подряд остались без наград на мировом первенстве.

Историческая заруба!

После вчерашнего провала сборной Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против команды Финляндии в Северной Америке, махнув рукой на очередной год без золота мирового первенства, едва ли не приговаривали: "Ну, по крайней мере, уедем из Швейцарии с бронзовыми медалями". В матче за третье место команда Миши Донскова встретилась с норвежцами, которых уже обыгрывала в рамках группового этапа турнира (6:5 ОТ). К слову, та встреча стала единственной на групповом этапе, где канадцы лишились одного из трех возможных баллов, что, впрочем, не помешало им выйти в плей-офф с первого места в турнирной таблицы группы B.
Но сборная Норвегии разрушила все намерения Канады и оставила "кленовых" с пустыми руками.
В самом дебюте встречи подопечные Петтера Торесена — чей сын Патрик, известный по выступлениям за клубы КХЛ "Салават Юлаев" и СКА, сейчас является генеральным менеджером норвежской сборной, — открыли счет и напомнили о том, насколько весомым преимуществом считается это достижение: норвежцы выиграли шесть из семи предыдущих матча на чемпионате мира в Швейцарии, в которых забивали первыми. На седьмой минуте встречи голкипер Канады Джет Гривз вышел из-за ворот, чтобы сыграть по шайбе у лицевого борта, но в итоге упустил ее и буквально подарил Матиасу Эмилио Петтерсену, который, подхватив снаряд, объехал ворота и с острого угла отправил его в сетку.
Канадцы выглядели ошарашенными. И если в первом периоде "кленовые" создали у чужих ворот несколько моментов, чтобы сравнять счет, то во второй 20-минутке хоккеисты Канады будто бы бросили играть. Похожим образом они действовали и во вчерашней встрече с Финляндией, что окончилось для канадцев полным крахом и тремя пропущенными шайбами, ознаменовавших выбывание команды Донскова из борьбы за золото. Сегодня ситуация в некоторой степени повторилась: Канада снова ничего не смогла сделать у чужих ворот (даже при попытках игры в большинстве) и к тому же пропустила еще. Едва норвежцы расставались в чужой зоне при быстрой позиционной атаке, как Стиан Сольберг сильно бросил в сторон ворот от синей линии. Шайба изначально летела мимо створа, но попала в ногу защитника сборной Канады Зака Уайтклауда и влетела в сетку — Гривз не успел среагировать.
Проснулись канадцы только в третьем периоде, когда бросили все силы и надежды спасти матч. И у них это почти получилось. Уже на последних минутах основного времени в течение 68 секунд дважды подряд отличился Роберт Томас. Оба гола "кленовые" организовали при игре с пустыми воротами и шести полевых игроках: сперва Томас исполнил классный и мощный бросок с разворота с "усов", а затем закопал шайбу в ворота с пятака. При этом норвежцы сами обрекли себя на нервную концовку. У команды Торесена как при счете 2:0, так и при 2:1 были отличные шансы забросить две-три шайбы и досрочно закрыть все вопросы о бронзовом призере турнира, но норвежцам не хватало точности. Несколько раз на пути их бросков оказывались Гривз и каркас ворот, а после первого гола Томаса лишь сантиметры отделили Петтерсена от победного дубля, когда он чуть-чуть не попал по пустым воротам.
Впрочем, тем драматичнее все завершилось для Канады. На овертайм у команды Донскова попросту не осталось сил. Это было отчетливо заметно по прошествии трех дополнительных минут. Ноа Стеен здорово сыграл в отборе в своей зоне и организовал быстрый контрвыпад сборной Норвегии "два в одного". Канадские форварды Маклин Селебрини и Марк Шайфли не предприняли никаких попыток вернуться в оборону — они к этому моменту были вымотаны, потому и двигались к своим воротам, как домой после 12-часовой рабочей смены. Многострадальный защитник Дарнелл Нерс ничего не смог поделать против норвежских форвардов, и даже его попытка лечь под шайбу никак не помешала все тому же Стеену завершить атаку мощным, точным и победным броском.
3:2 ОТ — Норвегия выиграла матч за третье место, а Канада третий год подряд завершила чемпионат мира без наград. Последний раз подобный крах "кленовые" переживали более десяти лет назад, когда в период с 2010 по 2014 годы включительно провели пять подряд мировых первенств за пределами пьедестала. Как говорится — есть к чему стремиться.

"Следующим испытанием может стать Россия"

Примечательно, что провал Канады сложно назвать сенсационным. В последние годы канадский хоккей на международной арене переживает серьезный кризис, и неудачные результаты лишь подчеркивают эти проблемы. Зато успех Норвегии действительно является неожиданным. До сих пор главным успехом норвежского хоккея за всю историю было четвертое место, добытое норвежцами на чемпионате мира 1951 года. Спустя 75 лет они все-таки превзошли этот результат и впервые оказались в медалях мирового первенства.
В Норвегии ожидаемо это событие стало грандиозным праздником. Хоккеисты сборной и тренерский штаб с руководителями команды эмоционально отпраздновали победу как на льду сразу после гола Стеена, так и при награждении бронзовыми наградами. Норвежские СМИ же буквально облепили первые полосы крупных изданий многозначительными заголовками: "Безумная драма!", "Канада в шоке!", "А теперь мы будем пить пиво!", "Чудо стало реальностью!" и так далее.
  • "Эта медаль стала самым большим сюрпризом в истории норвежского спорта. Никто не ожидал ничего подобного. И это не случайно. На пути к бронзе норвежцы обыграли Швецию, Чехию и Канаду. Следующим испытанием для Норвегии вполне может стать Россия. Надеюсь, скоро наступит мир и мы все сможем в полной мере насладиться азартом такого матча", — заявил норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости Спорт.
  • "Невероятные усилия, невероятный результат. Величайшее достижение Норвегии. Если вы действительно хотите полюбить норвежский хоккей, вам просто необходимо посмотреть овертайм матча против Канады. Тот самый, который завершился броском Ноа Стеена, сделавшим счет 3:2 и принесшим Норвегии первую в истории медаль чемпионата мира. В этом виде спорта никогда не было большего чуда от небольшой страны. Норвежский хоккей воспитал множество молодых парней, которые не сдаются и обладают талантом, соответствующим их настрою. Вот почему величайший в истории чемпионат мира завершился сенсацией. И это вполне заслуженно", — написал в своей колонке на портале Dagbladet Эстен Сэтер.
  • "Будет ли завтра в Норвегии государственный праздник? Должен быть. Это совершенно невероятно", — сказал в эфире норвежский комментатор Йорген Клем.
  • "Это было действительно круто. Мы хорошо контролировали ход игры на протяжении всего матча, но в конце немного расслабились. Но все же забрали победу в овертайме. Какие у нас были мысли после победного гола? "А теперь мы будем пить пиво!" Весь вечер будем праздновать с ребятами", — заявил после матча защитник сборной Норвегии Макс Крогдаль.
  • "Надеюсь, что ребята отметят это событие так, как надо. Это просто безумие. Я смотрю на это все, и мне чертовски весело. Победа в этом матче — невероятно высокое достижение. Грустно ли мне, что я не участвую в этом? Нет, я не думаю о себе. Я очень раз за тех ребят, кто добился этого успеха", — цитирует телеканал TV2 норвежского звездного хоккеиста Матса Цуккарелло, одного из главных партнеров по команде Кирилла Капризова в "Миннесоте Уайлд", который отказался от участия в чемпионате мира из-за рождения третьего в его семье ребенка.
  • "Канада больше не может называть хоккей своим видом спорта", — отметили авторы спортивного портала Barstool Sports.
