Врач-инфекционист рассказала, опасен ли для россиян хантавирус Андес

НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Хантавирус Андес циркулирует только среди грызунов Северной и Южной Америки, в России этого штамма нет, а значит и заразиться им невозможно, рассказала РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
"Штамм "Андес" циркулирует только среди грызунов Северной и Южной Америки. В Европе этот штамм вируса не циркулирует. То есть если мы не выезжаем за пределы РФ и в целом континента Евразия, то инфицирования им не произойдет. В этих грызунах нет этого вируса "Андес", - сказала собеседница агентства.
Эксперт пояснила, что на территории России циркулируют серотипы хантавируса, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, в то время как хантавирус Андес вызывает другую клиническую форму болезни - хантавирусный кардиопульмональный - легочный синдром.
"Однозначно, исходя из проведенных многочисленных исследований, можно сказать, что грызуны на территории России не содержат в себе серотипы хантавируса, которые вызывают этот хантавирусный кардиопульмональный синдром. В наших грызунах его нет, как и штамма "Андес", - подчеркнула Минакова.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.