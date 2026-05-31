Врач-инфекционист рассказала, опасен ли для россиян хантавирус Андес

Краткий пересказ от РИА ИИ Хантавирус Андес циркулирует только среди грызунов Северной и Южной Америки.

В России нет штамма хантавируса Андес, а также серотипов хантавируса, вызывающих хантавирусный кардиопульмональный синдром.

На территории России циркулируют серотипы хантавируса, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Хантавирус Андес циркулирует только среди грызунов Северной и Южной Америки, в России этого штамма нет, а значит и заразиться им невозможно, рассказала РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

"Штамм "Андес" циркулирует только среди грызунов Северной и Южной Америки . В Европе этот штамм вируса не циркулирует. То есть если мы не выезжаем за пределы РФ и в целом континента Евразия , то инфицирования им не произойдет. В этих грызунах нет этого вируса "Андес", - сказала собеседница агентства.

Эксперт пояснила, что на территории России циркулируют серотипы хантавируса, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, в то время как хантавирус Андес вызывает другую клиническую форму болезни - хантавирусный кардиопульмональный - легочный синдром.

"Однозначно, исходя из проведенных многочисленных исследований, можно сказать, что грызуны на территории России не содержат в себе серотипы хантавируса, которые вызывают этот хантавирусный кардиопульмональный синдром. В наших грызунах его нет, как и штамма "Андес", - подчеркнула Минакова.