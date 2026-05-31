Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отреагировали на требования главы дипломатии ЕС Каллас к России - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 31.05.2026
В Крыму отреагировали на требования главы дипломатии ЕС Каллас к России

Константинов назвал требования Каллас к РФ по урегулированию на Украине абсурдом

© REUTERS / Yves HermanКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Кая Каллас
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал абсурдом требования главы дипломатии ЕС Каи Каллас к России по урегулированию конфликта на Украине.
  • Кая Каллас заявила о намерении ЕС требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал абсурдом требования главы дипломатии ЕС Каи Каллас к России по урегулированию конфликта на Украине.
Каллас ранее заявила о намерении ЕС требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.
«
“К сожалению, сейчас у власти в Евросоюзе доминирует партия войны, которая нацелена на продолжение военного конфликта на Украине. В заявлении Каллас нет реальных мирных инициатив, а одни ультиматумы. Все ее требования абсурдны по своей логике и значит заведомо неприемлемы”, - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в Евросоюзе живут по принципу главы киевского режима Владимира Зеленского, когда показной процесс якобы движения к миру важнее самого результата.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС некое письмо с требованиями к РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это предложение, заявив, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Суть СВО понимали неправильно, но наши враги нам все объяснили
29 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваВладимир ЗеленскийКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала