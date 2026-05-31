Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал абсурдом требования главы дипломатии ЕС Каи Каллас к России по урегулированию конфликта на Украине.
- Кая Каллас заявила о намерении ЕС требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал абсурдом требования главы дипломатии ЕС Каи Каллас к России по урегулированию конфликта на Украине.
Каллас ранее заявила о намерении ЕС требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.
«
“К сожалению, сейчас у власти в Евросоюзе доминирует партия войны, которая нацелена на продолжение военного конфликта на Украине. В заявлении Каллас нет реальных мирных инициатив, а одни ультиматумы. Все ее требования абсурдны по своей логике и значит заведомо неприемлемы”, - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в Евросоюзе живут по принципу главы киевского режима Владимира Зеленского, когда показной процесс якобы движения к миру важнее самого результата.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС некое письмо с требованиями к РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это предложение, заявив, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.