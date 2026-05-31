В Новой Москве начали проверку после избиения девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полицейские начали проверку по факту избиения подростка в Новой Москве.
- По предварительным данным, две женщины напали на 14-летнюю девочку из Бурятии, ее госпитализировали.
- Глава республики Алексей Цыденов поручил помочь пострадавшей и ее родителям.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полицейские начали проверку после избиения подростка в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
В воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что на территории ЖК "Саларьево парк" две женщины напали на 14-летнюю девочку из Бурятии, ее госпитализировали.
«
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", — пояснили в МВД.
В ведомстве добавили, что заявление о нанесении травм девочке 26 мая поступило в отдел полиции "Коммунарский".
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил помочь пострадавшей и ее родителям.
В подмосковной Балашихе отец избил дочь в лифте
23 мая, 18:09