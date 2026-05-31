Иран привлечет США к ответственности за гибель школьников, заявил депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Иран привлечет США к ответственности за гибель школьников в Минабе и экс-верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.
- Иран не позволит, чтобы кровь мучеников школы в Минабе была пролита напрасно, заявил он.
ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Иран привлечет Соединенные Штаты к ответу за гибель школьников в Минабе и экс-верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Мы, безусловно, еще привлечем США к ответственности. Мы никогда не позволим, чтобы кровь мучеников школы в Минабе была пролита напрасно. Мы никогда не допустим, чтобы была забыта священная кровь нашего погибшего Имама - аятоллы Али Хаменеи - и наших мучеников", - сказал Азизи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.