Иран привлечет США к ответственности за гибель школьников, заявил депутат
03:24 31.05.2026
Иран привлечет США к ответственности за гибель школьников, заявил депутат

Азизи: Иран привлечет США к ответственности за гибель школьников в Минабе

© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
Гробы с погибшими при атаке США и Израиля в Минабе. Архивное фото
  • Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Иран привлечет США к ответственности за гибель школьников в Минабе и экс-верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.
  • Иран не позволит, чтобы кровь мучеников школы в Минабе была пролита напрасно, заявил он.
ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Иран привлечет Соединенные Штаты к ответу за гибель школьников в Минабе и экс-верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Мы, безусловно, еще привлечем США к ответственности. Мы никогда не позволим, чтобы кровь мучеников школы в Минабе была пролита напрасно. Мы никогда не допустим, чтобы была забыта священная кровь нашего погибшего Имама - аятоллы Али Хаменеи - и наших мучеников", - сказал Азизи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
