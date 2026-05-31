В Ингушетии возбудили дело после драки, в которой пострадали три подростка

НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту драки, во время которой ножевые ранения получили три молодых человека в возрасте от 15 до 19 лет, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что вечером 30 мая возле кафе "Ифтар" в селении Экажево во время конфликта, переросшего в драку, шестеро неизвестных нанесли ножевые ранения трем местным жителям в возрасте 15, 17 и 19 лет, которые были доставлены в больницу. Угрозы жизни пострадавших нет, принимаются меры к задержанию всех причастных к инциденту лиц.

"Назрановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц)", - говорится в сообщении

По версии следствия, вечером 30 мая на проезжей части улицы Джабагиева в селении Экажево между неизвестным и тремя местными жителями на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку.

"В ходе конфликта неустановленное лицо нанесло имевшимся при себе ножом множественные удары троим жителям республики 15, 17 и 19 лет, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - отметили в ведомстве.

Региональная прокуратура сообщила, что организовала по факту драки проверку, во время которой намерена установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.