Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии возбудили дело после драки, в которой пострадали три подростка - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 31.05.2026 (обновлено: 18:32 31.05.2026)
В Ингушетии возбудили дело после драки, в которой пострадали три подростка

В Ингушетии завели уголовное дело после драки, в которой пострадали 3 подростка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии возле кафе в селении Экажево произошла драка, в результате которой три молодых человека в возрасте 15, 17 и 18 лет получили ножевые ранения.
  • Угрозы жизни пострадавших нет, их доставили в больницу.
  • СК возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту драки, во время которой ножевые ранения получили три молодых человека в возрасте от 15 до 19 лет, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что вечером 30 мая возле кафе "Ифтар" в селении Экажево во время конфликта, переросшего в драку, шестеро неизвестных нанесли ножевые ранения трем местным жителям в возрасте 15, 17 и 19 лет, которые были доставлены в больницу. Угрозы жизни пострадавших нет, принимаются меры к задержанию всех причастных к инциденту лиц.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Двое мужчин получили до девяти лет за похищение подростка в Подмосковье
29 мая, 18:21
"Назрановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 30 мая на проезжей части улицы Джабагиева в селении Экажево между неизвестным и тремя местными жителями на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку.
"В ходе конфликта неустановленное лицо нанесло имевшимся при себе ножом множественные удары троим жителям республики 15, 17 и 19 лет, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - отметили в ведомстве.
Региональная прокуратура сообщила, что организовала по факту драки проверку, во время которой намерена установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили там.
Видео драки на улице Юных Ленинцев в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
На юго-востоке Москвы задержали 33 человека за драку на свадьбе
22 мая, 13:41
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала