11:44 31.05.2026
В Ингушетии возбудили дело после взрыва газа в частном доме

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Ингушетия/Telegram
  • В селе Троицкое Сунженского района Ингушетии в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси.
  • Пострадали пять человек, в том числе дети полутора, четырех и восьми лет.
  • Следователи возбудили уголовное дело и проводят следственные действия для установления причин произошедшего
НАЛЬЧИК, 31 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщили в региональном СУ СК РФ.
Ранее ГУ МЧС РФ по региону сообщило, что в воскресенье в результате взрыва газо-воздушной смеси в частном доме на улице Осмиева в селении Троицкое пострадали пять человек, в том числе трое детей. Пострадавшие доставлены в больницы.
"Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия и другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что пострадавшим детям полтора года, четыре года и восемь лет.
Региональная прокуратура организовала по факту взрыва проверку.
"В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования", - отметили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России
 
 
