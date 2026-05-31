В Ингушетии возбудили дело после взрыва газа в частном доме

НАЛЬЧИК, 31 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщили в региональном СУ СК РФ.
"Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия и другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что пострадавшим детям полтора года, четыре года и восемь лет.
Региональная прокуратура организовала по факту взрыва проверку.
"В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования", - отметили в ведомстве.