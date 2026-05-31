10:28 31.05.2026 (обновлено: 10:33 31.05.2026)
В Ингушетии в частном доме взорвался газ, есть пострадавшие

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Ингушетия/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Троицкое Сунженского района Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме.
  • Два человека пострадали и были доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.
НАЛЬЧИК, 31 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
По данным ведомства, взрыв произошел в 9.16 мск в воскресенье на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое.
"По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси в частном домовладении, без возгорания. В результате взрыва пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу, причины взрыва устанавливаются.
ПроисшествияСунженский районРеспублика ИнгушетияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
