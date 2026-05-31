Российская "художница" Ильтерякова в 15 лет завоевала вторую медаль ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка София Ильтерякова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария).

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).

Результат Ильтеряковой составил 28,850 балла. Золото завоевала представительница Германии Дарья Варфоломеева (29,550), серебро - спортсменка из Болгарии Стиляна Николова, показавшая аналогичный результат, но уступившая по дополнительным показателям.

Ильтеряковой 15 лет. Ранее в воскресенье спортсменка завоевала свою первую медаль чемпионата Европы в карьере, став первой в упражнениях с обручем.

В 2026 году россиянка выиграла два серебра и одну бронзу на этапах Кубка мира, в 2024-м стала победительницей Игр БРИКС в упражнениях с мячом среди юниорок. Кроме того, она побеждала на чемпионате России 2025 года в многоборье и в упражнениях с обручем и c мячом.