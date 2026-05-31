Митрополит Иларион рассказал, где будет жить после освобождения

Краткий пересказ от РИА ИИ Митрополит Иларион (Алфеев) после возвращения в Россию будет жить в Москве.

Ранее его задержала чешская полиция по подозрению в хранении наркотиков, но 26 мая отпустили без предъявления обвинения.

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), вернувшийся в Россию после освобождения в Чехии, рассказал РИА Новости, что в ближайшее время будет жить в Москве.

"Место проживания – у меня есть жилье в Москве", – сказал митрополит в ответ на вопрос агентства о том, где он будет жить после приезда.

Место его дальнейшего служения, сообщил он ранее, будет определено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Митрополит 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Двадцать шестого мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. На следующий день митрополит сообщил РИА Новости, что покинул Чехию . Ночью с 29 на 30 мая митрополит Иларион вернулся в Россию