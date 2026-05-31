Митрополит Иларион ожидает встречи с патриархом Кириллом

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), вернувшийся в Россию после освобождения в Чехии, рассказал РИА Новости, что ожидает встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ближайшее время.

"Я буду стараться (в ближайшее время встретиться с патриархом Кириллом – ред.)", – сказал митрополит.

Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.