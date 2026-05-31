Митрополит Иларион ожидает встречи с патриархом Кириллом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Митрополит Иларион (Алфеев) вернулся в Россию после освобождения в Чехии и ожидает встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
- Он заявил, что ожидает встречи в ближайшее время.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), вернувшийся в Россию после освобождения в Чехии, рассказал РИА Новости, что ожидает встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ближайшее время.
"Я буду стараться (в ближайшее время встретиться с патриархом Кириллом – ред.)", – сказал митрополит.
Митрополит 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Двадцать шестого мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. На следующий день митрополит сообщил РИА Новости, что покинул Чехию. Ночью с 29 на 30 мая митрополит Иларион вернулся в Россию.
Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.