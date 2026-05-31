Митрополит Иларион рассказал, как ему удалось покинуть Чехию

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев) рассказал РИА Новости, что после освобождения в Чехии вернулся в Россию через Венгрию, куда он выехал в сопровождении российских дипломатов на автомобиле, и Турцию.

Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.