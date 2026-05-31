Митрополит Иларион заявил, что наркотики подбросили в его машину

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), вернувшийся в Россию после освобождения в Чехии, заявил РИА Новости, что наркотики были подброшены в его автомобиль.

Митрополит 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине.

"Наркотики были подложены в мой автомобиль. Надеюсь, что и заказчики, и исполнители этой грязной провокации будут найдены и понесут ответственность", – сказал митрополит Иларион РИА Новости.

Архиерей 26 мая был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. На следующий день митрополит сообщил РИА Новости, что покинул Чехию