Гросси: удар по ЗАЭС поставил под угрозу принципы ядерной безопасности
16:30 31.05.2026 (обновлено: 16:47 31.05.2026)
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар БПЛА по Запорожской АЭС стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар БПЛА в субботу стал серьезным инцидентом на Запорожской АЭС, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, сообщает международное агентство.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Гросси заявил, что вчерашний удар - это серьезный инцидент, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности", - говорится в сообщении на странице МАГАТЭ в соцсети X.
РоссияМАГАТЭРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
