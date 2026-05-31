Биолог рассказал, где гнездятся городские голуби
03:38 31.05.2026 (обновлено: 16:18 31.05.2026)
Биолог рассказал, где гнездятся городские голуби

  • Городские голуби предпочитают создавать гнезда на чердаках и в вентиляционных нишах зданий.
  • Гнездо голубя выглядит как площадка из соломинок и веточек, сцементированная пометом птиц.
  • В природных условиях голуби гнездятся в нишах и пещерах скал.
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Городские голуби предпочитают создавать гнезда на чердаках и вентиляционных нишах зданий, само гнездо выглядит, как сделанная из соломинок и веточек площадка, сцементированная пометом самих птиц, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени Павла Демидова Александр Русинов.
Биолог отметил, что в соцсетях иногда можно встретить мнения, что, несмотря на обилие голубей вокруг, мало кто видел их гнезда. По его словам, "эту сказку придумали неграмотные люди".
"Гнезда голубей прекрасно известны, они расположены на чердаках и в вентиляционных нишах зданий, а иногда и в неожиданных местах - на балконах, лоджиях, лестницах", - рассказал Русинов.
В природных условиях голуби гнездятся в нишах и пещерах скал.
"Гнездо выглядит, как сделанная из соломинок и веточек площадка, сцементированная пометом самих птиц. Яиц два, они белые и блестящие. Птенцы покрыты редким неряшливым пухом, вылупляются слепыми и глухими. Родители первое время кормят их выделениями стенок зоба, так называемым зобным молочком, позднее - полупереваренными зернами", - рассказал Русинов.
