Умерла актриса из сериала "Триггер" Елена Глебова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженная артистка России Елена Глебова умерла в возрасте 69 лет.
- Широкую известность ей принесла роль психолога Тамары Гинзбург в сериале "Триггер".
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Елена Глебова, известная по сериалу "Триггер", скончалась в возрасте 69 лет, сообщили на портале "Кинотеатр.ру".
"Глебова Елена Петровна. Двадцать восьмое июля 1956, Москва - 19 мая 2026", - говорится в карточке артистки.
Глебова окончила школу-студию МХАТ в 1978 году, после чего служила в МХАТе имени Горького. Широкую известность ей принесла роль психолога Тамары Гинзбург в сериале "Триггер" (2018). Она также известна по фильмам "Соль Земли" (1978), "Ипподром" (1979), "Россия молодая" (1981), "На крутизне" (1985) и другим.