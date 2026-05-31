Умерла актриса из сериала "Триггер" Елена Глебова

Глебова окончила школу-студию МХАТ в 1978 году, после чего служила в МХАТе имени Горького. Широкую известность ей принесла роль психолога Тамары Гинзбург в сериале "Триггер" (2018). Она также известна по фильмам "Соль Земли" (1978), "Ипподром" (1979), "Россия молодая" (1981), "На крутизне" (1985) и другим.