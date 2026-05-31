Рейтинг@Mail.ru
Русское чудо в Европе: наши гимнастки прогремели на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 31.05.2026 (обновлено: 19:28 31.05.2026)
Русское чудо в Европе: наши гимнастки прогремели на ЧЕ

Россиянки завоевали больше всех медалей на ЧЕ по художественной гимнастике

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСофия Ильтерякова
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Российские гимнастки попали во все шесть финалов в заключительный день чемпионата Европы, завоевав золото, два серебра и две бронзы. РИА Новости рассказывает, как наши спортсменки вернулись на международные старты спустя четыре года.

Веселая кнопка убрала всех обручем

Чудеса духа, ментальной устойчивости и при этом высокую сложность и яркую индивидуальность показала самая юная гимнастка сборной России 15-летняя София Ильтерякова. В первом же финале, упражнении с обручем, ученица Натальи Глембы и Екатерины Сергеевой получила оценку под тридцать баллов и дальше только смотрела, как до нее не может дотянуться ни одна именитая соперница. Алина Горносько из Белоруссии проиграла Софии десятую балла, итальянская звезда София Раффаэли - четыре десятых. Итог - первое в карьере золото чемпионата Европы для Ильтеряковой, первое золото сборной России после возвращения на международную арену. Все это благодаря ей - веселой кнопке, как ее называют болельщики, ее азартному характеру и желанию себя показать.
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы
Вчера, 18:14
Ильтерякова попала сразу в три финала - помимо обруча, еще с мячом и лентой. Упражнение с мячом София сделала безошибочно, уступив только олимпийской чемпионке из Германии Дарье Варфоломеевой и хозяйке чемпионата Стиляне Николовой.
В упражнении с лентой София чисто и на высокой скорости выполнила все элементы. Под конец она так разогналась, что допустила маленькую помарку на финальной ловле - казалось, сама была удивлена, что смогла поймать предмет. Без ловли потеря баллов была бы сильнее. В итоге Ильтерякова четвертая.
Результаты Софии на этом чемпионате восхищают - личные золото и бронза за финалы с обручем и мячом, бронза командного многоборья и пятое место в личном многоборье. Для дебютантки, которая еще не окончила школу, это большой успех и гордость. Особенно если вспомнить, что Ильтеряковой вообще могло не быть в многоборье - изначально она должна была делать только два вида. В последний момент тренеры добавили ее в списки на обруч - тот самый, который она особо не готовила и который в конце концов станет для Софии золотым. На церемонии награждения она по-детски счастливо улыбалась и громко пела гимн России.
Художественная гимнастика - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Россиянки взяли серебро на ЧЕ в групповых упражнениях с обручами и булавами
Вчера, 17:47

Шаманский танец от Борисовой

Представляющая "Небесную грацию" Мария Борисова сразу начала чемпионат Европы с медных труб - квалификация далась ей очень непросто, с ошибками, нервами и низкими оценками. От номинального лидера сборной России все ждали совсем других результатов, и сама гимнастка это понимала, ощущая еще большее давление.
Тем ценнее, что уже в многоборье Маша собралась - в острой конкуренции заняла шестое место, а на финалы отдельных видов выходила как будто переродившись. От гимнастки с тревожным взглядом и дрожащими руками не осталось и следа - она как будто вспомнила, кто она, что на самом деле может и зачем приехала в Варну. Улыбалась, светилась, кайфовала и почти не ошибалась.
Борисова попала в два финала, с булавами и лентой, и в обоих смогла завоевать медали. Упражнение с булавами, поставленное под песню современного коллектива из Казахстана, принесло Марии серебро. Это было похоже на какой-то шаманский танец, постепенно вовлекающий всех в зале в ее круг движения - пластика и находки с предметами здорово поддерживались этническим декором купальника. Оценка от судей 29,200, и опередить Борисову сумела только опытная Николова.
Яна Батыршина - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
После ЧЕ российские гимнастки выступят еще лучше на ЧМ, считает Батыршина
Вчера, 17:05
Наконец, визитная карточка Марии - упражнение с лентой под "Болеро" Мориса Равеля. Идею музыки предложила олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Строгий черный купальник, броская красная лента и выверенный рисунок программы - она почти все сделала идеально, заняв в итоге третье место. Борисову обошли лишь олимпийская чемпионка Варфоломеева с чистым исполнением женственного упражнения и игривая Николова со своей интерпретацией танцевального хита Papa Americano. При высокой сложности элементов у нее была небольшая заминка с запутыванием ленты, но судьи закрыли на это глаза - возможно, им просто очень нравится необычная Стиляна, или же они по правилам этикета поддержали хозяйку соревнований перед домашней публикой.
Интересно, что за ленту Борисова и Ильтерякова получили одинаковые баллы - 28,400. Борисова стала бронзовым призером, потому что по дополнительному критерию (чистоте исполнения, обозначается в протоколах как "E") она оказалась выше Ильтеряковой.
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Россиянка Ильтерякова завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ
Вчера, 12:37

"Лебединое озеро" для Европы

Сборная России в групповых упражнениях также квалифицировалась в оба финала - с пятью мячами и смешанный булавы+обручи. Учитывая, что в групповом многоборье наши гимнастки завоевали серебряную медаль, они и в отдельных видах имели шансы на высокие места.
Упражнение с пятью мячами поставлено на музыку из балета "Лебединое озеро" - это такая классическая художественная гимнастика, приближенная к академической хореографии. При этом в программе множество сложных элементов и рисков - сотрудничества, перестроения и дорожки.
Была одна потеря предмета и облегченная ловля, в остальном гимнастки сумели передать образы, характер музыки и свое настроение. Судьи оценили их строго - всего 25,05 балла, это итоговое седьмое место. Меньше получили только гимнастки сборной Болгарии, допустившие несколько грубых ошибок с потерей и заменой предмета. Победительницами стали гимнастки сборной Испании - действующие чемпионки Европы в многоборье.
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Борисова завоевала серебро чемпионата Европы в упражнениях с булавами
Вчера, 14:03
В упражнении с тремя обручами и двумя парами булав выхода россиянкам пришлось ждать дольше всех. Зато уже было понятно, что показали соперницы: сборная Белоруссии выступила очень неудачно, сборная Израиля с потерей набрала 26,300, а фаворитки из Испании получили высокую, но не запредельную оценку 28,100 - на девять десятых меньше, чем в квалификации. Россиянкам нужно было на два балла улучшить свой отборочный результат, чтобы побеждать.
И они почти справились! Упражнение получилось совершенным, именно таким, каким его задумали постановщики, вылепили тренеры и отработали тысячами часов тренировок сами гимнастки. Судьи оценили наших девушек в 27 баллов. Этого не хватило, чтобы обойти испанок, но было достаточно, чтобы уверенно занять второе место.
Таким образом, сборная России в групповых упражнениях стала дважды серебряным призером чемпионата Европы (многоборье и смешанный финал), а также получила бронзовую медаль в командном многоборье. Это Арина Лысенко, Алина Прощалыкина, Алена Селиверстова, Дарья Мельник, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик. Все девушки представляют "Небесную грацию".
Когда-то наши гимнастки увозили с чемпионата Европы столько золота, сколько хотели. Не будем забывать, что последние четыре года российские спортсмены провели в изоляции без международных стартов. Их не видели судьи, не могли полюбить болельщики из разных стран. В России за это время сменилось поколение гимнасток - былые лидеры с мировым авторитетом ушли, теперь на виду новые имена и лица. И эти спортсменки уже прекрасно себя показали. Они почувствовали вкус золота и показали миру, что российская гимнастика эти четыре года не стагнировала, а развивалась.
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Батыршина восхитилась выступлением 15-летней Ильтеряковой на ЧЕ
Вчера, 15:14
 
СпортМария БорисоваСофия ИльтеряковаХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала