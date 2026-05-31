Русское чудо в Европе: наши гимнастки прогремели на ЧЕ

Российские гимнастки попали во все шесть финалов в заключительный день чемпионата Европы, завоевав золото, два серебра и две бронзы. РИА Новости рассказывает, как наши спортсменки вернулись на международные старты спустя четыре года.

Веселая кнопка убрала всех обручем

Чудеса духа, ментальной устойчивости и при этом высокую сложность и яркую индивидуальность показала самая юная гимнастка сборной России 15-летняя София Ильтерякова . В первом же финале, упражнении с обручем, ученица Натальи Глембы и Екатерины Сергеевой получила оценку под тридцать баллов и дальше только смотрела, как до нее не может дотянуться ни одна именитая соперница. Алина Горносько из Белоруссии проиграла Софии десятую балла, итальянская звезда София Раффаэли - четыре десятых. Итог - первое в карьере золото чемпионата Европы для Ильтеряковой, первое золото сборной России после возвращения на международную арену. Все это благодаря ей - веселой кнопке, как ее называют болельщики, ее азартному характеру и желанию себя показать.

Ильтерякова попала сразу в три финала - помимо обруча, еще с мячом и лентой. Упражнение с мячом София сделала безошибочно, уступив только олимпийской чемпионке из Германии Дарье Варфоломеевой и хозяйке чемпионата Стиляне Николовой.

В упражнении с лентой София чисто и на высокой скорости выполнила все элементы. Под конец она так разогналась, что допустила маленькую помарку на финальной ловле - казалось, сама была удивлена, что смогла поймать предмет. Без ловли потеря баллов была бы сильнее. В итоге Ильтерякова четвертая.

Результаты Софии на этом чемпионате восхищают - личные золото и бронза за финалы с обручем и мячом, бронза командного многоборья и пятое место в личном многоборье. Для дебютантки, которая еще не окончила школу, это большой успех и гордость. Особенно если вспомнить, что Ильтеряковой вообще могло не быть в многоборье - изначально она должна была делать только два вида. В последний момент тренеры добавили ее в списки на обруч - тот самый, который она особо не готовила и который в конце концов станет для Софии золотым. На церемонии награждения она по-детски счастливо улыбалась и громко пела гимн России.

Шаманский танец от Борисовой

Представляющая "Небесную грацию" Мария Борисова сразу начала чемпионат Европы с медных труб - квалификация далась ей очень непросто, с ошибками, нервами и низкими оценками. От номинального лидера сборной России все ждали совсем других результатов, и сама гимнастка это понимала, ощущая еще большее давление.

Тем ценнее, что уже в многоборье Маша собралась - в острой конкуренции заняла шестое место, а на финалы отдельных видов выходила как будто переродившись. От гимнастки с тревожным взглядом и дрожащими руками не осталось и следа - она как будто вспомнила, кто она, что на самом деле может и зачем приехала в Варну. Улыбалась, светилась, кайфовала и почти не ошибалась.

Борисова попала в два финала, с булавами и лентой, и в обоих смогла завоевать медали. Упражнение с булавами, поставленное под песню современного коллектива из Казахстана, принесло Марии серебро. Это было похоже на какой-то шаманский танец, постепенно вовлекающий всех в зале в ее круг движения - пластика и находки с предметами здорово поддерживались этническим декором купальника. Оценка от судей 29,200, и опередить Борисову сумела только опытная Николова.

Наконец, визитная карточка Марии - упражнение с лентой под "Болеро" Мориса Равеля. Идею музыки предложила олимпийская чемпионка Алина Кабаева . Строгий черный купальник, броская красная лента и выверенный рисунок программы - она почти все сделала идеально, заняв в итоге третье место. Борисову обошли лишь олимпийская чемпионка Варфоломеева с чистым исполнением женственного упражнения и игривая Николова со своей интерпретацией танцевального хита Papa Americano. При высокой сложности элементов у нее была небольшая заминка с запутыванием ленты, но судьи закрыли на это глаза - возможно, им просто очень нравится необычная Стиляна, или же они по правилам этикета поддержали хозяйку соревнований перед домашней публикой.

Интересно, что за ленту Борисова и Ильтерякова получили одинаковые баллы - 28,400. Борисова стала бронзовым призером, потому что по дополнительному критерию (чистоте исполнения, обозначается в протоколах как "E") она оказалась выше Ильтеряковой.

"Лебединое озеро" для Европы

Сборная России в групповых упражнениях также квалифицировалась в оба финала - с пятью мячами и смешанный булавы+обручи. Учитывая, что в групповом многоборье наши гимнастки завоевали серебряную медаль, они и в отдельных видах имели шансы на высокие места.

Упражнение с пятью мячами поставлено на музыку из балета "Лебединое озеро" - это такая классическая художественная гимнастика, приближенная к академической хореографии. При этом в программе множество сложных элементов и рисков - сотрудничества, перестроения и дорожки.

Была одна потеря предмета и облегченная ловля, в остальном гимнастки сумели передать образы, характер музыки и свое настроение. Судьи оценили их строго - всего 25,05 балла, это итоговое седьмое место. Меньше получили только гимнастки сборной Болгарии, допустившие несколько грубых ошибок с потерей и заменой предмета. Победительницами стали гимнастки сборной Испании - действующие чемпионки Европы в многоборье.

В упражнении с тремя обручами и двумя парами булав выхода россиянкам пришлось ждать дольше всех. Зато уже было понятно, что показали соперницы: сборная Белоруссии выступила очень неудачно, сборная Израиля с потерей набрала 26,300, а фаворитки из Испании получили высокую, но не запредельную оценку 28,100 - на девять десятых меньше, чем в квалификации. Россиянкам нужно было на два балла улучшить свой отборочный результат, чтобы побеждать.

И они почти справились! Упражнение получилось совершенным, именно таким, каким его задумали постановщики, вылепили тренеры и отработали тысячами часов тренировок сами гимнастки. Судьи оценили наших девушек в 27 баллов. Этого не хватило, чтобы обойти испанок, но было достаточно, чтобы уверенно занять второе место.

Таким образом, сборная России в групповых упражнениях стала дважды серебряным призером чемпионата Европы (многоборье и смешанный финал), а также получила бронзовую медаль в командном многоборье. Это Арина Лысенко, Алина Прощалыкина, Алена Селиверстова, Дарья Мельник, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик. Все девушки представляют "Небесную грацию".