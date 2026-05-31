Россиянки взяли серебро на ЧЕ в групповых упражнениях с обручами и булавами

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).

Результат сборной России, в составе которой выступили Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина и Арина Лысенко, составил 27 баллов. Первое место заняли испанки (28,100 балла), третье - израильтянки (26,300).

Ранее в воскресенье российские гимнастки набрали 25,050 балла и заняли предпоследнее, седьмое место в упражнениях с пятью мячами. Победу также одержали испанки (29,150), вторыми стали белоруски (27,550), третьими - израильтянки (27,550), уступившие по дополнительным показателям.