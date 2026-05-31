Гимнастка Борисова завоевала бронзу в упражнениях с лентой на ЧЕ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзу в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).
Еще одна россиянка, София Ильтерякова, стала четвертой, уступив Борисовой по дополнительным показателям.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).