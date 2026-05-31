Глава МИД Германии обеспокоен продвижением армии Израиля в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил озабоченность в связи с продвижением армии Израиля на юге Ливана.
- Он призвал стороны прекратить боевые действия и вернуться к согласованному перемирию, подчеркнув, что ключом к стабилизации ситуации является укрепление ливанского государства.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил озабоченность в связи с продвижением армии Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана.
В воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что ЦАХАЛ взяла под контроль средневековую крепость Бофор на юге Ливана. Военные Израиля контролировали этот район во время ливано-израильской войны 1982-2000 годов. Продвижение израильских сил вглубь Ливана сопровождается расширением ракетных обстрелов израильских населенных пунктов со стороны движения "Хезболлах".
"Дальнейшее продвижение израильской армии на юге Ливана вызывает серьезную озабоченность", - приводит пресс-служба германского МИД слова Вадефуля.
Министр отметил, что Израиль не должен подвергать опасности мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Ливана.
"Если за военную эскалацию расплачиваются мирные жители, а отдельные районы Ливана надолго становятся непригодными для проживания, это не делает соседние с Израилем страны в долгосрочной перспективе более безопасными. В ходе своих действий против "Хезболлах" Израиль должен защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру", - отметил Вадефуль.
Министр также призвал стороны прекратить боевые действия и вернуться к согласованному перемирию, подчеркнув, что ключом к стабилизации ситуации является укрепление ливанского государства.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.