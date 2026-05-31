Глава МИД Германии обеспокоен продвижением армии Израиля в Ливане

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил озабоченность в связи с продвижением армии Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана.

"Если за военную эскалацию расплачиваются мирные жители, а отдельные районы Ливана надолго становятся непригодными для проживания, это не делает соседние с Израилем страны в долгосрочной перспективе более безопасными. В ходе своих действий против "Хезболлах" Израиль должен защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру", - отметил Вадефуль.