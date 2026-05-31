Число пострадавших при атаке дронов на Геническ увеличилось до 11 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при ударе ВСУ по Геническу выросло до 11 человек.
- Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Число раненных при ударе ВСУ по многоквартирным домам в Геническе выросло до 11, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Врачи оказывают раненым необходимую помощь. При налете также погиб ребенок.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, украинские войска намерено атаковали густонаселенный район, никаких военных объектов рядом не было.
Накануне Сальдо рассказал, что за сутки от ударов противника пострадали шесть жителей Херсонской области, включая ребенка 2008 года рождения.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18