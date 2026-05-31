Число пострадавших при атаке дронов на Геническ увеличилось до 11 человек
21:28 31.05.2026 (обновлено: 22:15 31.05.2026)
Число пострадавших при атаке дронов на Геническ увеличилось до 11 человек

© Фото : Владимир Сальдо/MAX
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при ударе ВСУ по Геническу выросло до 11 человек.
  • Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Число раненных при ударе ВСУ по многоквартирным домам в Геническе выросло до 11, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести", — написал он на платформе "Макс".
Врачи оказывают раненым необходимую помощь. При налете также погиб ребенок.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, украинские войска намерено атаковали густонаселенный район, никаких военных объектов рядом не было.
Накануне Сальдо рассказал, что за сутки от ударов противника пострадали шесть жителей Херсонской области, включая ребенка 2008 года рождения.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
