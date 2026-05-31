В Геническе при атаке украинских БПЛА погиб ребенок

Повреждены четыре многоквартирных дома и порядка 6–8 легковых автомобилей.

ГЕНИЧЕСК, 31 мая — РИА Новости. Один ребенок погиб и 10 мирных жителей пострадали в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе Херсонской области, сообщила журналистам глава Генического муниципального округа Юлия Семякина.

"Пострадали 11 жителей Генического муниципального округа. В том числе ребенок. Ребенок, к сожалению, погиб. Ребенок 2020 года. Ничем невинный. Накануне такого праздника, Дня защиты детей, очень тяжелая трагедия. Киевский режим никак не успокоится. Таким образом пытается запугать мирных жителей. Результат вы видите", - сказала журналистам Семякина.