В Геническе при атаке украинских БПЛА погиб ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ударного БПЛА ВСУ в Геническе Херсонской области погиб один ребенок, еще 10 мирных жителей пострадали.
- Повреждены четыре многоквартирных дома и порядка 6–8 легковых автомобилей.
ГЕНИЧЕСК, 31 мая — РИА Новости. Один ребенок погиб и 10 мирных жителей пострадали в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе Херсонской области, сообщила журналистам глава Генического муниципального округа Юлия Семякина.
"Пострадали 11 жителей Генического муниципального округа. В том числе ребенок. Ребенок, к сожалению, погиб. Ребенок 2020 года. Ничем невинный. Накануне такого праздника, Дня защиты детей, очень тяжелая трагедия. Киевский режим никак не успокоится. Таким образом пытается запугать мирных жителей. Результат вы видите", - сказала журналистам Семякина.
По словам главы округа, от атаки БПЛА повреждены четыре многоквартирных дома и порядка 6-8 легковых автомобилей.
