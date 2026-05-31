Газзаев считает, что "Арсенал" и "ПСЖ" показали всю красоту футбола в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
12:31 31.05.2026 (обновлено: 12:52 31.05.2026)
Газзаев считает, что "Арсенал" и "ПСЖ" показали всю красоту футбола в ЛЧ

Газзаев: обе команды были достойны победы в ЛЧ, но "ПСЖ" был чуть удачливее

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 — по пенальти) и второй год подряд стал победителем турнира.
  • Обе команды были достойны победы, но в серии пенальти чуть больше повезло «Пари Сен-Жермен», заявил экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
  • За французскую команду весь матч провел российский вратарь Матвей Сафонов.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Финальный матч Лиги чемпионов стал праздником футбола и встречей равных команд, однако французский клуб "Пари Сен-Жермен" в серии пенальти был немного удачливее английского "Арсенала", заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира.
"Это был настоящий финал Лиги чемпионов, в котором мы увидели и настоящую интригу, и непредсказуемую драматургию. Мы наблюдали всю красоту футбола, включая и серию послематчевых пенальти. Играли две абсолютно равные по силам команды, но в серии пенальти чуть больше повезло "Пари Сен-Жермен". Пенальти, как говорят, - лотерея, французский клуб был удачливее и выиграл Лигу чемпионов. Но обе команды были достойны победы", - сказал Газзаев.
"Стоит отметить, что и "Пари Сен-Жермен", и "Арсенал" выиграли свои национальные чемпионаты. Они по праву встретились в финале Лиги чемпионов, и вчера мы увидели великолепный матч. Хотя после напряженных игр в национальных чемпионатах вчера, особенно в дополнительное время, чувствовалась усталость футболистов и было достаточно много необоснованных потерь мяча. Поэтому и было сделано много замен и у одной, и у другой команды, тренеры пытались вводить в игру более свежих игроков. И сама игра, и вся организация финального матча Лиги чемпионов, конечно, была на самом высоком уровне", - подчеркнул собеседник агентства.
За французскую команду весь матч провел российский вратарь Матвей Сафонов. Голкиперу 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад Сафонов также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда вратарь провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.
