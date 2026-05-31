"Ливерпуль" объявил об уходе Конате

19:19 31.05.2026 (обновлено: 19:32 31.05.2026)
"Ливерпуль" объявил об уходе защитника сборной Франции Конате

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник сборной Франции Ибраима Конате покинет «Ливерпуль» по окончании контракта в июне.
  • Конате перешел в «Ливерпуль» в 2021 году и провел за команду 183 матча, забив семь голов, а также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, дважды Кубок английской лиги.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Защитник сборной Франции Ибраима Конате покинет "Ливерпуль" по окончании контракта в июне, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Контракт с 27-летним французом рассчитан до 30 июня.
Конате перешел в "Ливерпуль" в 2021 году из немецкого "Лейпцига", провел за команду 183 матча, забил семь голов и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды Кубок английской лиги.
В составе сборной Франции Конате провел 27 матчей, стал вице-чемпионом мира. Он вошел в состав команды на предстоящий чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.
