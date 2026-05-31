Рейтинг@Mail.ru
Ловчев назвал Дзюбу шоуменом после слов о возвращении в "Спартак" - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:37 31.05.2026
Ловчев назвал Дзюбу шоуменом после слов о возвращении в "Спартак"

Ловчев: Дзюба забывает о возрасте, говоря о возможном возвращении в "Спартак"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНападающий Артем Дзюба
Нападающий Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Нападающий Артем Дзюба. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба не исключил своего возвращения в "Спартак" после ухода из тольяттинского "Акрона".
  • Евгений Ловчев предположил, что Дзюба забывает о своем возрасте, говоря о возможном возвращении в "Спартак".
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забывает о своем возрасте, когда говорит о возможном возвращении в "Спартак", заявил РИА Новости экс-игрок московского клуба и сборной СССР Евгений Ловчев.
Ранее Дзюба не исключил своего возвращения в "Спартак". По окончании сезона 37-летний форвард объявил об уходе из тольяттинского "Акрона", однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
«
"Дзюба - шоумен. У меня с ним очень хорошие отношения, он хороший парень по большому счету. Но он производная сегодняшнего дня. Я бы не говорил того, что говорит он, не делал бы на камеру то, что делал он. Несмотря на то, что он действительно хороший футболист, говоря про "Спартак", он, наверное, забывает про свой возраст", - сказал Ловчев.
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Дзюба сравнил себя с Овечкиным
30 мая, 16:24
 
ФутболСпортСССРРоссияЕвгений ЛовчевАкронАртём ДзюбаСпартак МоскваАкрон (Тольятти)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала