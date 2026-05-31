Ловчев назвал Дзюбу шоуменом после слов о возвращении в "Спартак"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Дзюба не исключил своего возвращения в "Спартак" после ухода из тольяттинского "Акрона".
- Евгений Ловчев предположил, что Дзюба забывает о своем возрасте, говоря о возможном возвращении в "Спартак".
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забывает о своем возрасте, когда говорит о возможном возвращении в "Спартак", заявил РИА Новости экс-игрок московского клуба и сборной СССР Евгений Ловчев.
«
"Дзюба - шоумен. У меня с ним очень хорошие отношения, он хороший парень по большому счету. Но он производная сегодняшнего дня. Я бы не говорил того, что говорит он, не делал бы на камеру то, что делал он. Несмотря на то, что он действительно хороший футболист, говоря про "Спартак", он, наверное, забывает про свой возраст", - сказал Ловчев.
Дзюба сравнил себя с Овечкиным
30 мая, 16:24