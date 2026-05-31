Леау заявил о желании покинуть "Милан"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Нападающий "Милана" и сборной Португалии по футболу Рафаэл Леау заявил о желании покинуть итальянский клуб.
Контракт Леау, который выступает за "россонери" с 2019 года, рассчитан до 2028 года.
"Я горжусь историей, которую я сотворил в "Милане", но я хочу написать новую главу. Я чувствую, что готов сыграть в другой лиге. Я сделал все возможное для "Милана", но настало время для другого вызова", - приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Леау, сказанные в эфире португальского Sport TV.
Леау 26 лет, в составе "Милана" он стал чемпионом Серии А и обладателем Суперкубка Италии.
Ранее Леау вошел в состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. На его счету 43 матча и 5 голов за национальную команду, с которой Леау в 2025 году выиграл Лигу наций.
