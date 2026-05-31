Рейтинг@Mail.ru
Сотни футбольных болельщиков перекрыли кольцевую дорогу Парижа - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:31 31.05.2026
Сотни футбольных болельщиков перекрыли кольцевую дорогу Парижа

Болельщики перекрыли кольцевую дорогу Парижа после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ

Французская полиция разгоняет протестующих
Французская полиция разгоняет протестующих - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Французская полиция разгоняет протестующих. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотни болельщиков в Париже, празднуя победу "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов, перекрыли кольцевую автодорогу столицы.
  • На фоне столпотворения фанатов произошло ДТП с участием двух человек на скутере, они находятся в тяжелом состоянии, полиция направила на место четыре моторизованные спецбригады для разгона толпы.
ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Сотни болельщиков в Париже, вышедшие праздновать победу французского клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, перекрыли кольцевую автодорогу столицы, сообщила газета Figaro.
Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира. После этого в Париже вспыхнули беспорядки.
Сотрудник полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Париже прошли беспорядки после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ
Вчера, 00:29
"Парижскую кольцевую дорогу заполонили сотни болельщиков, которые идут пешком среди остановившихся машин", - пишет издание.
На кадрах, опубликованных газетой, видно, как огромная толпа людей собралась посреди дороги на северо-западе столицы, преграждая автомобилям путь в обе стороны. Некоторые болельщики запускают в воздух фейерверки.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Власти Парижа запретили фанатам "ПСЖ" праздновать возможную победу в ЛЧ
25 мая, 18:34
Два человека на скутере попали в ДТП на фоне столпотворения фанатов, они находятся в тяжелом состоянии, сообщает Figaro. Отмечается, что полиция Парижа направила на место четыре моторизованные спецбригады для разгона толпы.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них 8 тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболПарижБудапештПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Министерство внутренних дел ФранцииЛига чемпионов 2025-2026Кубок Франции по футболуВ мире
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала