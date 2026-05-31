Сотни футбольных болельщиков перекрыли кольцевую дорогу Парижа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотни болельщиков в Париже, празднуя победу "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов, перекрыли кольцевую автодорогу столицы.
- На фоне столпотворения фанатов произошло ДТП с участием двух человек на скутере, они находятся в тяжелом состоянии, полиция направила на место четыре моторизованные спецбригады для разгона толпы.
ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Сотни болельщиков в Париже, вышедшие праздновать победу французского клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, перекрыли кольцевую автодорогу столицы, сообщила газета Figaro.
Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира. После этого в Париже вспыхнули беспорядки.
"Парижскую кольцевую дорогу заполонили сотни болельщиков, которые идут пешком среди остановившихся машин", - пишет издание.
На кадрах, опубликованных газетой, видно, как огромная толпа людей собралась посреди дороги на северо-западе столицы, преграждая автомобилям путь в обе стороны. Некоторые болельщики запускают в воздух фейерверки.
Два человека на скутере попали в ДТП на фоне столпотворения фанатов, они находятся в тяжелом состоянии, сообщает Figaro. Отмечается, что полиция Парижа направила на место четыре моторизованные спецбригады для разгона толпы.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них 8 тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)