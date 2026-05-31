Артета прокомментировал пенальти в финальном матче ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что арбитр Даниэль Зиберт должен был назначить пенальти в ворота "Пари Сен-Жермен" в дополнительное время финального матча Лиги чемпионов.

Артета отметил, что игроки "Арсенала" не смогли продемонстрировать необходимую точность и эффективность в серии пенальти, что привело к поражению команды.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета считает, что немецкому арбитру Даниэлю Зиберту следовало назначить пенальти в дополнительное время финального матча Лиги чемпионов в ворота "Пари Сен-Жермен".

официальный сайт "Арсенала". "Честно говоря, он хотел бить пятым. Мы готовились и тренировали эти моменты. Обычно пенальти бьют Букайо (Сака), Мартин (Эдегор), Кай (Хаверц). Мы знали, что если дойдет до дополнительного времени и пенальти, то бьющими будут другие игроки, но все равно с высоким качеством. Эбз на тренировках не промахивается, но нужно делать это в нужный момент. К сожалению, не удалось продемонстрировать ту же точность и эффективность, вот почему мы не выиграли", - цитирует Артету

В добавленное время судья не назначил пенальти после падения полузащитника "Арсенала" Нони Мадуэке в борьбе за мяч с Нуну Мендешем.

"Я просмотрел все пенальти на этом турнире за последние 72 часа, чтобы понять, за что ставят пенальти, а за что нет, и тот эпизод легко мог бы быть пенальти", - считает Артета.