01:04 31.05.2026 (обновлено: 01:29 31.05.2026)
Артета прокомментировал пенальти в финальном матче ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что арбитр Даниэль Зиберт должен был назначить пенальти в ворота "Пари Сен-Жермен" в дополнительное время финального матча Лиги чемпионов.
  • Артета отметил, что игроки "Арсенала" не смогли продемонстрировать необходимую точность и эффективность в серии пенальти, что привело к поражению команды.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета считает, что немецкому арбитру Даниэлю Зиберту следовало назначить пенальти в дополнительное время финального матча Лиги чемпионов в ворота "Пари Сен-Жермен".
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. У "Арсенала" мимо ворот в серии пробили Эберечи Эзе и Габриэл, который подошел к точке последним.
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Честно говоря, он хотел бить пятым. Мы готовились и тренировали эти моменты. Обычно пенальти бьют Букайо (Сака), Мартин (Эдегор), Кай (Хаверц). Мы знали, что если дойдет до дополнительного времени и пенальти, то бьющими будут другие игроки, но все равно с высоким качеством. Эбз на тренировках не промахивается, но нужно делать это в нужный момент. К сожалению, не удалось продемонстрировать ту же точность и эффективность, вот почему мы не выиграли", - цитирует Артету официальный сайт "Арсенала".
В добавленное время судья не назначил пенальти после падения полузащитника "Арсенала" Нони Мадуэке в борьбе за мяч с Нуну Мендешем.
"Я просмотрел все пенальти на этом турнире за последние 72 часа, чтобы понять, за что ставят пенальти, а за что нет, и тот эпизод легко мог бы быть пенальти", - считает Артета.
При этом испанский специалист отказался обсуждать возможный исход матча, если бы пенальти назначили: "Если бы... Этого не случилось. Нам нужно играть лучше, нам придется совершенствоваться и искать другие методы, чтобы добиться желаемого результата".
