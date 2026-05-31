Артета прокомментировал пенальти в финальном матче ЛЧ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета считает, что немецкому арбитру Даниэлю Зиберту следовало назначить пенальти в дополнительное время финального матча Лиги чемпионов в ворота "Пари Сен-Жермен".
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. У "Арсенала" мимо ворот в серии пробили Эберечи Эзе и Габриэл, который подошел к точке последним.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)
"Честно говоря, он хотел бить пятым. Мы готовились и тренировали эти моменты. Обычно пенальти бьют Букайо (Сака), Мартин (Эдегор), Кай (Хаверц). Мы знали, что если дойдет до дополнительного времени и пенальти, то бьющими будут другие игроки, но все равно с высоким качеством. Эбз на тренировках не промахивается, но нужно делать это в нужный момент. К сожалению, не удалось продемонстрировать ту же точность и эффективность, вот почему мы не выиграли", - цитирует Артету официальный сайт "Арсенала".
В добавленное время судья не назначил пенальти после падения полузащитника "Арсенала" Нони Мадуэке в борьбе за мяч с Нуну Мендешем.
"Я просмотрел все пенальти на этом турнире за последние 72 часа, чтобы понять, за что ставят пенальти, а за что нет, и тот эпизод легко мог бы быть пенальти", - считает Артета.
При этом испанский специалист отказался обсуждать возможный исход матча, если бы пенальти назначили: "Если бы... Этого не случилось. Нам нужно играть лучше, нам придется совершенствоваться и искать другие методы, чтобы добиться желаемого результата".