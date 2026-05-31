При беспорядках во Франции после победы "ПСЖ" в ЛЧ задержали 326 человек

ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Более 320 человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, начавшихся после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, из них 235 задержаний было произведено в Париже, сообщает радиостанция RMC Sport со ссылкой на данные полиции.
Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира. После этого в Париже и ряде других городов Франции вспыхнули беспорядки.
"По состоянию на 23.30 (00.30 мск – ред.), были задержаны 326 человек, из них 235 - в Париже", - говорится в материале.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них восемь тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.