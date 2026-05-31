Рейтинг@Mail.ru
При беспорядках во Франции после победы "ПСЖ" в ЛЧ задержали 326 человек - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:40 31.05.2026 (обновлено: 02:24 31.05.2026)
При беспорядках во Франции после победы "ПСЖ" в ЛЧ задержали 326 человек

Во Франции в ходе беспорядков после победы "ПСЖ" в ЛЧ задержали 326 человек

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевПолиция в Париже
Полиция в Париже - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Полиция в Париже. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 320 человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.
  • 235 задержаний было произведено в Париже.
ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Более 320 человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, начавшихся после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, из них 235 задержаний было произведено в Париже, сообщает радиостанция RMC Sport со ссылкой на данные полиции.
Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира. После этого в Париже и ряде других городов Франции вспыхнули беспорядки.
Французская полиция разгоняет протестующих - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Сотни футбольных болельщиков перекрыли кольцевую дорогу Парижа
Вчера, 01:31
"По состоянию на 23.30 (00.30 мск – ред.), были задержаны 326 человек, из них 235 - в Париже", - говорится в материале.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них восемь тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Власти Парижа запретили фанатам "ПСЖ" праздновать возможную победу в ЛЧ
25 мая, 18:34
 
ФутболВ миреФранцияПарижБудапештКубок Франции по футболуПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Арсенал (Лондон)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    52
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала