Банан, приклеенный к стене скотчем, украли с арт-объекта французского музея

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Посетитель филиала парижского музея современного искусства "Центр Жоржа Помпиду" в городе Мец на востоке Франции украл банан, приклеенный к стене скотчем, который представляет собой основной элемент экземпляра произведения итальянского художника Маурицио Каттелана "Комедиант", сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на сообщение учреждения.
В июле 2025 года газета Republicain Lorrain сообщила, что один из посетителей музея Помпиду-Мец сорвал и съел банан с этого арт-объекта.
"Согласно показаниям музея, сотрудник охраны заметил пропажу банана примерно в 14 часов (15.00 мск - ред.) в субботу. Центр Помпиду-Мец подал жалобу против неизвестных лиц после этой кражи", - сообщает радиостанция в воскресенье.
Согласно заявлению, которое цитирует радио, музей отметил, что ценность экспоната заключается в его сертификате подлинности, а не в "скоропортящемся элементе". Учреждение осудило поступок злоумышленников, но заверило, что никакого необратимого ущерба обнаружено не было, а скоропортящийся элемент был заменен в кратчайшие сроки.
В материале радиостанции отмечается, что "Комедиант" выставляется в музее в рамках выставки "Бесконечное воскресенье. Маурицио Каттелан и коллекция Центра Помпиду".
Арт-объект под названием "Комедиант" 21 ноября 2024 года был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Его создатель, итальянский художник Маурицио Каттелан заявил, что это "провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства". Как пишет газета New York Times, банан купили за 35 центов в палатке в Нью-Йорке у 74-летнего торговца по имени Шах Алам. Инсталляцию приобрел и спустя неделю после покупки съел китайский криптомиллионер и основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан.