Банан, приклеенный к стене скотчем, украли с арт-объекта французского музея

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Посетитель филиала парижского музея современного искусства "Центр Жоржа Помпиду" в городе Мец на востоке Франции украл банан, приклеенный к стене скотчем, который представляет собой основной элемент экземпляра произведения итальянского художника Маурицио Каттелана "Комедиант", сообщает радиостанция Посетитель филиала парижского музея современного искусства "Центр Жоржа Помпиду" в городе Мец на востоке Франции украл банан, приклеенный к стене скотчем, который представляет собой основной элемент экземпляра произведения итальянского художника Маурицио Каттелана "Комедиант", сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на сообщение учреждения.

"Согласно показаниям музея, сотрудник охраны заметил пропажу банана примерно в 14 часов (15.00 мск - ред.) в субботу. Центр Помпиду-Мец подал жалобу против неизвестных лиц после этой кражи", - сообщает радиостанция в воскресенье.

Согласно заявлению, которое цитирует радио, музей отметил, что ценность экспоната заключается в его сертификате подлинности, а не в "скоропортящемся элементе". Учреждение осудило поступок злоумышленников, но заверило, что никакого необратимого ущерба обнаружено не было, а скоропортящийся элемент был заменен в кратчайшие сроки.

В материале радиостанции отмечается, что "Комедиант" выставляется в музее в рамках выставки "Бесконечное воскресенье. Маурицио Каттелан и коллекция Центра Помпиду".