ЕС движется к пропасти, подобно Римской империи, заявил чешский премьер
10:36 31.05.2026 (обновлено: 10:39 31.05.2026)
ЕС движется к пропасти, подобно Римской империи, заявил чешский премьер

Премьер Чехии Бабиш сравнил состояние ЕС с закатом Римской империи

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
  Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз уничтожает собственную экономику и движется к пропасти, подобно Римской империи времен упадка.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз уничтожает собственную экономику и движется к пропасти, подобно Римской империи времен упадка, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью газете Financial Times.
Издание подчеркивает, что политик раскритиковал институты ЕС за то, что они "толкают к пропасти" экономику Европы за счет стремления к "декарбонизации".
"ЕС сейчас, вероятно, находится на том же пути, что и Римская империя на закате своего существования", - сказал премьер газете.
Бабиш также вновь заявил, что Чехия, по всей видимости, не сможет выделять по 2% от ВВП на оборону в 2026 году.
В апреле Бабиш отмечал, что оборонный бюджет Чехии в 2026 году составит 1,78% ВВП вместо обязательных в НАТО 2% ВВП.
В апреле еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что Европа не собирается отказывается от "зеленой" энергетического повестки на фоне энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.
