ЕС движется к пропасти, подобно Римской империи, заявил чешский премьер

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз уничтожает собственную экономику и движется к пропасти, подобно Римской империи времен упадка, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью газете Financial Times.
"ЕС сейчас, вероятно, находится на том же пути, что и Римская империя на закате своего существования", - сказал премьер газете.
В апреле Бабиш отмечал, что оборонный бюджет Чехии в 2026 году составит 1,78% ВВП вместо обязательных в НАТО 2% ВВП.
В апреле еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что Европа не собирается отказывается от "зеленой" энергетического повестки на фоне энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.