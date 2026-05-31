Энергодар подвергся массированной атаке украинских БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Энергодар подвергся минувшей ночью массированной атаке украинских БПЛА, атакована была и парковка у роддома, в здании выбиты окна, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Минувшей ночью город Энергодар подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Противник целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре, социальным объектам и административным зданиям - туда, где нет и не может быть военных целей. В ночное время атакована парковка у родильного дома", - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, полностью сгорел микроавтобус, повреждены четыре легковых автомобиля.