Энергодар подвергся массированной атаке украинских БПЛА
14:16 31.05.2026
Энергодар подвергся массированной атаке украинских БПЛА

Балицкий: ВСУ атаковали парковку у роддома в Энергодаре

Осколок боеприпаса. Архивное фото
  • Энергодар подвергся массированной атаке украинских БПЛА минувшей ночью.
  • Атакована была парковка у роддома, в здании выбиты окна, повреждены автомобили, но никто не пострадал.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Энергодар подвергся минувшей ночью массированной атаке украинских БПЛА, атакована была и парковка у роддома, в здании выбиты окна, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Минувшей ночью город Энергодар подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Противник целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре, социальным объектам и административным зданиям - туда, где нет и не может быть военных целей. В ночное время атакована парковка у родильного дома", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, полностью сгорел микроавтобус, повреждены четыре легковых автомобиля.
"В здании роддома выбиты окна. К счастью, никто из пациентов, персонала и прохожих не пострадал", - подчеркнул губернатор.
