В Уганде и ДР Конго 43 человека умерли от Эболы, пишет FT

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По состоянию на 30 мая число смертей от Эболы в Уганде и Демократической Республике Конго достигло 43.
- Подтверждено 263 случая заболевания, более 1,1 тысячи предполагаемых случаев расследуется.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число смертей от Эболы в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК) по состоянию на субботу достигло 43, всего подтверждено 263 случая заболевания, еще свыше 1,1 тысячи предполагаемых случаев расследуется, сообщил генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея.
В пятницу представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд заявила, что, по состоянию на четверг, были подтверждены 125 случаев заражения и 17 смертей в 13 провинциях ДРК из-за Эболы.
"По состоянию на 30 мая в ДР Конго и Уганде было зарегистрировано 263 подтвержденных случая заболевания (Эболой - ред.), 43 случая смерти, а более 1,1 тысячи предполагаемых случаев все еще расследуется", - написал Касея в колонке для газеты Financial Times.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.