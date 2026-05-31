В Уганде и ДР Конго 43 человека умерли от Эболы, пишет FT

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число смертей от Эболы в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК) по состоянию на субботу достигло 43, всего подтверждено 263 случая заболевания, еще свыше 1,1 тысячи предполагаемых случаев расследуется, сообщил генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея.