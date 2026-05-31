В Подмосковье один человек погиб в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали в ДТП с участием трех легковушек и маршрутки в Московской области, сообщает подмосковная полиция.
"Сегодня около 9.20 на 93-м километре автодороги А-107 ММК (Московское малое кольцо – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП один пассажир автобуса погиб. Также на данный момент восемь граждан обратились за медицинской помощью", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем марки "Тойота", при движении по обочине, столкнулся с автомобилем марки "Форд", ехавшим по трассе в попутном направлении. Отмечается, что от удара "Тойота" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомашиной марки "Киа" и маршрутным автобусом, который опрокинулся.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.