В Подмосковье один человек погиб в ДТП с маршруткой

11:31 31.05.2026
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с тремя легковушками и маршруткой

© Фото : Подмосковная полиция/MAX
Последствия ДТП с участием трех легковушек и маршрутки в Московской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с участием трех легковых автомобилей и маршрутки в Московской области погиб один человек.
  • Восемь человек обратились за медицинской помощью после аварии, сообщили в полиции.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали в ДТП с участием трех легковушек и маршрутки в Московской области, сообщает подмосковная полиция.
"Сегодня около 9.20 на 93-м километре автодороги А-107 ММК (Московское малое кольцо – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП один пассажир автобуса погиб. Также на данный момент восемь граждан обратились за медицинской помощью", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем марки "Тойота", при движении по обочине, столкнулся с автомобилем марки "Форд", ехавшим по трассе в попутном направлении. Отмечается, что от удара "Тойота" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомашиной марки "Киа" и маршрутным автобусом, который опрокинулся.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
