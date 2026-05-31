Ядерные миссии НАТО в Европе подрывают ДНЯО, заявили в посольстве России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвегия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию, что, по заявлению российского посольства в Осло, подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
- Французско-норвежское сотрудничество может включать проведение совместных учений, в которых Норвегия предоставит свои конвенциональные силы для поддержки французских носителей ядерного орудия.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ядерные миссии стран НАТО в Европе подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, комментируя присоединение Норвегии к инициативе Франции по ядерному сдерживанию.
По словам дипломатов, французско-норвежское сотрудничество в рамках этой инициативы может включать проведение совместных учений, в которых Норвегия может предоставлять свои конвенциональные силы, прежде всего самолеты F-35, для поддержки французских носителей ядерного орудия, как она уже делала в ходе ежегодных ядерных маневров НАТО Steadfast Noon.
"Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как "совместные ядерные миссии", подрывающие режим ДНЯО, безопасность в евро-арктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле", - сообщили агентству в дипмиссии.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.