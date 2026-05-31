Рейтинг@Mail.ru
Ядерные миссии НАТО в Европе подрывают ДНЯО, заявили в посольстве России - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:41 31.05.2026
Ядерные миссии НАТО в Европе подрывают ДНЯО, заявили в посольстве России

Посольство России в Осло: ядерные миссии стран НАТО в Европе подрывают ДНЯО

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвегия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию, что, по заявлению российского посольства в Осло, подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
  • Французско-норвежское сотрудничество может включать проведение совместных учений, в которых Норвегия предоставит свои конвенциональные силы для поддержки французских носителей ядерного орудия.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ядерные миссии стран НАТО в Европе подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, комментируя присоединение Норвегии к инициативе Франции по ядерному сдерживанию.
По словам дипломатов, французско-норвежское сотрудничество в рамках этой инициативы может включать проведение совместных учений, в которых Норвегия может предоставлять свои конвенциональные силы, прежде всего самолеты F-35, для поддержки французских носителей ядерного орудия, как она уже делала в ходе ежегодных ядерных маневров НАТО Steadfast Noon.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
НАТО активно наращивает совокупный ядерный потенциал, заявил Рябков
26 мая, 17:16
"Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как "совместные ядерные миссии", подрывающие режим ДНЯО, безопасность в евро-арктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле", - сообщили агентству в дипмиссии.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Париж не обещал "ядерный зонтик" для Норвегии, заявили в посольстве России
30 мая, 07:50
 
В миреФранцияНорвегияЕвропаЭммануэль МакронНАТОF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала