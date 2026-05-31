Ядерные миссии НАТО в Европе подрывают ДНЯО, заявили в посольстве России

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ядерные миссии стран НАТО в Европе подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, комментируя присоединение Норвегии к инициативе Франции по ядерному сдерживанию.

"Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как "совместные ядерные миссии", подрывающие режим ДНЯО, безопасность в евро-арктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле", - сообщили агентству в дипмиссии.