20:29 31.05.2026
Врач назвала продукты, запрещенные при сахарном диабете

Взятие образца крови. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Людям с сахарным диабетом не стоит употреблять высокоуглеводные, сладкие и переработанные продукты, рассказала эндокринолог сети клиник "Семейная" Софья Цатурян.
"Прежде всего под запретом находятся продукты с высоким содержанием простых углеводов. К ним относятся сахар, конфеты, шоколад, варенье, мед и сладкая выпечка", - сообщила Цатурян "Ленте.ру".
Кроме того, по словам доктора, лучше исключить из рациона сладкие напитки и рафинированные углеводы, например, белый хлеб, булочки, белый рис и макароны. Все эти продукты имеют высокий гликемический индекс и быстро повышают уровень сахара.
Врач также посоветовала людям с диабетом отказаться от переработанной пищи, колбасы, сосисок и полуфабрикатов. В них часто содержатся скрытые сахара, трансжиры и большое количество соли, что негативно влияет на сосуды и общее состояние организма.
"Фрукты при диабете не запрещены полностью, но некоторые из них следует ограничить. Бананы, виноград, хурма и инжир содержат много сахара и могут вызывать резкий подъем глюкозы", - добавила эндокринолог.
