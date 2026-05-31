СМИ узнали, во что обойдется Дании план по увеличению числа призывников

По данным телерадиокомпании, датское МО полагает, что вооруженные силы страны все острее нуждаются в увеличении личного состава. Так, в документах предлагается начать призывать по 6,5 тысячи человек ежегодно не с 2033 года, а уже с 2030-го. Затем с 2033 года это число увеличится до 10 тысяч человек, что соответствует каждому шестому жителю Дании, а с 2035-го - до 13 тысяч, или каждого пятого. Как отмечает DR, эти рекомендации были представлены главнокомандующим ВС Дании Микаэлем Хюльдгором.