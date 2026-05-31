Россиянка Чикунова победила на турнире "Маре Нострум" в Барселоне

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская пловчиха Евгения Чикунова стала лучшей в плавании на 200 м брассом на третьем этапе международного турнира "Маре Нострум" в испанской Барселоне.
Она показала результат 2 минуты 23,74 секунды. Второе место заняла белоруска Алина Змушко (2.24,58), третье - нидерландка Тес Схаутен (2.24,90).
В плавании на 50 м баттерфляем второе место занял серебряный призер чемпионата мира Олег Костин (23,12).
Соревнования завершатся 31 мая.