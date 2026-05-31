Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Чикунова победила на турнире "Маре Нострум" в Барселоне - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 31.05.2026
Россиянка Чикунова победила на турнире "Маре Нострум" в Барселоне

Россиянка Чикунова победила на международном турнире "Маре Нострум" в Барселоне

© РИА Новости / Алексей Савченко | Перейти в медиабанкЕвгения Чикунова
Евгения Чикунова - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Алексей Савченко
Перейти в медиабанк
Евгения Чикунова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгения Чикунова стала лучшей в плавании на 200 м брассом на третьем этапе международного турнира "Маре Нострум".
  • Результат россиянки — 2 минуты 23,74 секунды.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская пловчиха Евгения Чикунова стала лучшей в плавании на 200 м брассом на третьем этапе международного турнира "Маре Нострум" в испанской Барселоне.
Она показала результат 2 минуты 23,74 секунды. Второе место заняла белоруска Алина Змушко (2.24,58), третье - нидерландка Тес Схаутен (2.24,90).
Павел Самусенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Кожакин и Самусенко победили на турнире "Маре Нострум" в Кане-ан-Руссийон
27 мая, 22:16
Чикуновой 21 год, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером чемпионата мира на короткой воде, также на ее счету золото и серебро европейского первенства на короткой воде.
В плавании на 50 м баттерфляем второе место занял серебряный призер чемпионата мира Олег Костин (23,12).
Соревнования завершатся 31 мая.
Мирон Лифинцев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Российский пловец Лифинцев победил на турнире "Маре Нострум" в Барселоне
Вчера, 19:20
 
СпортПлаваниеЕвгения ЧикуноваОлег Костин (пловец)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    52
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала