В Чехии 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Тринадцать человек получили ранения разной степени тяжести в результате лобового столкновения в воскресенье в районе города Боршов-над-Влтавоу в Южно-Чешском крае легкового автомобиля и автобуса, в которых ехали иностранцы, сообщила пресс-секретарь краевой службы скорой помощи Петра Кафкова.
"Неподалеку от города Боршов-над-Влтавоу в Южно-Чешском крае во второй половине дня воскресенья произошло лобовое столкновение легкового автомобиля марки "Мерседес" и автобуса, в обеих машинах ехали иностранцы. В результате аварии пострадали в общей сложности 13 человек, получившие ранения и травмы разной тяжести. В частности, одна женщина получила серьезные множественные ранения и травмы, а у одного из мужчин медики зафиксировали травму грудной клетки", - сказала Кафкова.
По ее словам, все пострадавшие при первоначальном обследовании, сделанном оперативно прибывшими медиками на месте, находились в сознании. Несколько человек отделались легкими травмами, вызванными при падении ударами о сиденья и стойки автобуса. Все пострадавшие были развезены машинами скорой помощи по больницам городов Ческе-Будеевице и Чески-Крумлов.
По данным полиции, в автобусе ехали 30 иностранцев, об их национальной принадлежности не сообщается, в легковой машине "Мерседес" находились четыре человека, тоже иностранцы.
Сообщая о данной аварии, Чешское ТВ напомнило о том, что во второй половине дня воскресенья во многих частях республики идут дожди. В частности, и авария автобуса и "Мерседеса" произошла на мокром шоссе и во время сильного ливня.
Щоссе II/143, на котором произошла авария, в районе города Боршов-над-Влтавоу временно закрыто для движения транспортных средств. Водителям рекомендовано воспользоваться иными маршрутами.