Правительство Чехии обсуждает продажу оборонной компании Explosia

ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Правительство Чехии рассматривает вопрос о продаже оборонной компании Explosia, находящейся в городе Парубице на востоке страны и производящей боеприпасы и взрывчатые вещества, цена покупки может составить около 15-17 миллиардов крон (около 720-820 миллионов долларов), сообщило в воскресенье агентство Правительство Чехии рассматривает вопрос о продаже оборонной компании Explosia, находящейся в городе Парубице на востоке страны и производящей боеприпасы и взрывчатые вещества, цена покупки может составить около 15-17 миллиардов крон (около 720-820 миллионов долларов), сообщило в воскресенье агентство ЧТК со ссылкой на первого вице-премьера и главу минпромторга Карела Гавличека.

"В настоящее время на покупку компании Explosia, производящую боеприпасы и взрывчатые вещества, в частности, известную пластиковую взрывчатку Semtex, претендуют 6 фирм, например, Colt CZ Group SE и французская Eurenco. Общая стоимость продажи может составить около 15-17 миллиардов крон. Этот год идеально подходит для сделки, поскольку госкомпания имеет хорошие объемы продаж и, следовательно, высокую стоимость. С моей точки зрения, стоило бы рассмотреть возможность привлечения капитала, а государство сохранило бы, например, "золотую акцию" и получило бы возможность влиять на ситуацию в компании", - приводит агентство слова вице-премьера журналистам.

По словам Гавличека, деньги от стратегического партнера помогли бы компании развиваться дальше и устранить конкурентное давление, от которого государству было бы труднее защититься.

"Сейчас обсуждается вопрос о том, какая часть капитала фирмы будет продана, что будет представлять собой "золотая доля", - отметил Гавличек. По его словам, главная причина продажи компании в Пардубице в том, что полученные средства впоследствии могут быть использованы для укрепления государственной обороны.

Минобороны будет располагать в этом году бюджетом в размере 154 миллиарда крон (около 7,4 миллиарда долларов), что соответствует менее чем 1,8 процента ВВП.