Лукашенко предупредил о последствиях военной атаки на Белоруссию

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная атака на территорию страны изменит характер операции на Украине.
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Если будет осуществлена военная атака на территорию Белоруссии с какой-либо территории, "война получит совершенно иное качество на Украине", заявил президент республики Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии в этой связи затронул тему недавнего визита в Киева представителей выехавшей за пределы республики белорусской оппозиции.
"Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция. Это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев, и они двинутся и захватят какой-то районный центр (на территории Белоруссии – ред.)", - отметил Лукашенко. Он предупредил, что это будет иметь последствия, но не стал их конкретизировать.