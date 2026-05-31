Лукашенко предупредил о последствиях военной атаки на Белоруссию
12:45 31.05.2026 (обновлено: 13:54 31.05.2026)
Лукашенко предупредил о последствиях военной атаки на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Если будет осуществлена военная атака на территорию Белоруссии с какой-либо территории, "война получит совершенно иное качество на Украине", заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси - война получит совершенно иное качество в Украине", - сказал Лукашенко журналистам по окончании саммита ЕАЭС в Астане. Слова Лукашенко приводит в воскресенье белорусское госагентство Белта.
Президент Белоруссии в этой связи затронул тему недавнего визита в Киева представителей выехавшей за пределы республики белорусской оппозиции.
"Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция. Это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев, и они двинутся и захватят какой-то районный центр (на территории Белоруссии – ред.)", - отметил Лукашенко. Он предупредил, что это будет иметь последствия, но не стал их конкретизировать.
