После ЧЕ российские гимнастки выступят еще лучше на ЧМ, считает Батыршина

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российским гимнасткам после успешного выступления на европейском первенстве по силам проявить себя еще лучше на чемпионате мира, заявила РИА Новости пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.
Ранее сборная России по художественной гимнастике завоевала расширенную путевку на чемпионат мира.
"Очень надеюсь, что выступление на чемпионате Европы придаст российским спортсменкам уверенности. По сравнению с другими девочками соревнований на международной арене у них было гораздо меньше, и, соответственно, международные судьи только в этом году их основательно увидели и рассмотрели. Уверена, российские гимнастки им уже понравились и полюбились. Это очень важно, потому что, пока судьи присматриваются, они могут придерживать оценки. Гимнастика - субъективный вид спорта", - сказала Батыршина.
"При этом я считаю, что, если девочки продолжат выступать так, как сегодня, результаты по медалям на чемпионате мира будут еще лучше", - добавила она.
В воскресенье российские гимнастки завоевали четыре медали на чемпионате Европы в индивидуальных соревнованиях. София Ильтерякова взяла золото в упражнениях с обручем и бронзу в соревнованиях с мячом, Мария Борисова стала второй в упражнениях с булавами и показала третий результат с лентой.