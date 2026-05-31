Батыршина восхитилась выступлением 15-летней Ильтеряковой на ЧЕ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина в разговоре с РИА Новости назвала важным событием то, что на чемпионате Европы прозвучит гимн России в честь победы Софии Ильтеряковой в упражнениях с обручем.
Ранее российские гимнастки завоевали четыре медали на чемпионате Европы в индивидуальных соревнованиях. Ильтерякова взяла золото в упражнениях с обручем и бронзу в соревнованиях с мячом, Мария Борисова стала второй в упражнениях с булавами и показала третий результат с лентой.
"Сегодня был очень важный день, во всех четырех финалах наши девочки взяли медали. Ни у одной другой команды такого нет, поэтому я считаю, что это большой успех, большая победа, и испытываю за девочек гордость. Выступили просто прекрасно, не совершив видимых ошибок, хотя выступать им было тяжело, прежде всего психологически. От этого начало выдалось нервным, но затем справились и проявили себя", - сказала Батыршина.
"Кроме того, очень важно, что сегодня будет звучать гимн России - в честь Сони Ильтеряковой. Эту девочку хочется выделить отдельно. Ей всего 15 лет, по сути, вчерашняя юниорка, но вышла и с первого вида стала чемпионкой Европы. Просто восторг! Считаю, что у нее очень большое будущее", - добавила Батыршина.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).