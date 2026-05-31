"Сан-Антонио" победил действующего чемпиона НБА и вышел в финал плей-офф

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" на своем паркете проиграл "Сан-Антонио Сперс" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась победой гостей со счетом 111:103 (32:25, 24:28, 24:24, 31:26). Самым результативным игроком матча стал самый ценный игрок "регулярки" Шей Гилджес-Александер из "Оклахомы", набравший 35 очков, также дабл-дабл оформил Джейлин Уильямс (11 очков, 10 подборов). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (22).
Действующий чемпион НБА "Оклахома-Сити" потерпел поражение в серии до четырех побед со счетом 3-4. "Сан-Антонио" вышел в финал лиги, где сыграет против "Нью-Йорк Никс". "Никс" вышли в финал НБА впервые с 1999 года, тогда команда из Нью-Йорка по итогам пяти матчей серии проиграла "Сан-Антонио" (1-4).
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.