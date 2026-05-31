Балицкий заявил, что готов вернуться за штурвал боевого самолета - РИА Новости, 31.05.2026
22:30 31.05.2026
Балицкий заявил, что готов вернуться за штурвал боевого самолета

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что готов вернуться за штурвал боевого самолета.
  • По его словам, профессионализм летчика зависит от количества часов налета, и он готов переучиться на современную технику, если ему доверят.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что готов вернуться за штурвал боевого самолета, чтобы противостоять налетам украинских дронов на регион.
"Конечно пошел бы, во-первых. Во-вторых, летчик - это такая профессия, когда человек, который получил какой-то навык, то уже, как говорят, руки помнят. Для летчика самое главное - это налет. От того, сколько ты летаешь, зависит профессионализм, который измеряется в часах налета. Если бы доверили, я бы, конечно, переучился бы немножко на современную технику", - сказал Балицкий в интервью местному телеканалу "ЗаТВ", отвечая на вопрос, готов ли снова взять штурвал военного самолета для того, чтобы сбивать дроны ВСУ.
Балицкий в 1991 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза Расковой.
