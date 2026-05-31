"Арсенал" проводит парад в честь победы в АПЛ - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
17:49 31.05.2026
"Арсенал" проводит парад в честь победы в АПЛ

"Арсенал" проводит парад вокруг домашнего стадиона в честь победы в АПЛ

© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал""Эмирейтс", стадион клуба "Арсенал"
"Эмирейтс", стадион клуба "Арсенал". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский футбольный клуб «Арсенал» проводит парад вокруг своего домашнего стадиона в честь победы в чемпионате Англии по футболу.
  • Клуб «Арсенал» стал победителем турнира досрочно, это его первое чемпионство с сезона 2003/2004.
  • В параде принимают участие мужская и женская команды, а также фанаты и сотрудники клуба.
ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости. Британский футбольный клуб "Арсенал" проводит парад вокруг своего домашнего стадиона на севере Лондона в честь победы в чемпионате Англии по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в мае "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу, вследствие чего победителем турнира досрочно стал лондонский "Арсенал". Это его первое чемпионство с сезона-2003/04. Лондонский клуб выиграл национальное первенство в 14-й раз в истории. Чаще в чемпионате Англии побеждали только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", в активе которых по 20 титулов.
В субботу клуб потерпел поражение в финале Лиги чемпионов над парижским "Пари Сен-Жермен" в Будапеште.
Парад начался в 14.00 (16.00 мск) возле cтадиона Эмирейтс на улице Холлоуэй-роуд.
В параде принимают участие как мужская, так и женская команды. Женская команда отмечает победу в кубке чемпионов ФИФА среди женщин.
Впереди процессии едет грузовик с диджеями. Костяк парада состоит из четырех двухэтажных автобусов с открытым верхом, с которых толпу приветствуют члены команды и специальные гости.
В первом автобусе едут чемпионы Премьер-лиги, за ними едет обслуживающий персонал мужской команды, затем следует женская команда. В последнем автобусе едут фанаты и некоторые сотрудники клуба, номинированные коллегами за выдающийся вклад в развитие клуба.
Автобусы курсируют по круговому маршруту по улицам вокруг стадиона. Ожидает, что процессия будет продолжаться несколько часов.
По бокам улиц вдоль маршрута парада собрались десятки тысяч фанатов. Они скандируют "Арсенал, Арсенал!" и поют футбольные песни.
Порядок на мероприятии обеспечивают сотни полицейских. Из-за парада закрылись несколько станций метро. По-прежнему работает станция "Арсенал" возле стадиона "Эмирейтс". Все составы поездов метро подъезжают к станции заполненными до отказа болельщиками.
